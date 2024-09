"Quan m'he despertat, m'he posat a saltar de l'emoció". Aquestes són les paraules de la jove navarclina d'11 anys Arlet Navarro, que aquest dilluns encara no havia paït el que viure al concert de la Mushkaa (Irma Farelo) a Manresa. Va arribar a l'espectacle amb un propòsit: pujar a l'escenari i cantar amb la seva ídola. Va sortir-ne com una estrella desprès que la cantant llegís el cartell i la convidés a interpretar plegades El Tonteo, el tema que la coautora de SexeSexy té amb The Tyets.