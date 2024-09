Apassionat del jazz, a Joaquim Amat-Piniella (1913-1974) li hauria agradat seure a l'ombra d'un xiprer i escoltar Sing, you sinners, de William Franke Harling i Take the A Train, de Duke Ellington. I probablement, hauria encaixat amb els joves intèrprets de Quart de Blues després d'escoltar-los i demanar-los un bis. O dos. El jazz ha obert aquest matí assolellat de setembre l'homenatge a l'escriptor de K.L.Reich al panteó número 31 del cementiri municipal de Manresa.