A la plaça de Neus Català, davant de l’església Crist rei de Manresa, ha començat ben puntual a les 6 de la tarda una sessió de ball line dance i country organitzada per l’associació manresana 7deBall, que ha aconseguit animar algun passejant a ballar i formar colla. En total, hi han participat una trentena de persones. La ballada, que durarà fins les 9 del vespre, inclou temes populars moderns com Cruel Summer de Taylor Swift, APT de Rosé i Bruno Mars, La meva sort de Ginestà, Flowers de la Miley Cyrus o Azizam de l’Ed Sheeran. Així mateix el grup també ha ballat cançons que recordaven l’oest americà.