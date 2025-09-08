Acció de protesta del sindicat USTEC·STEs(IAC) a la Catalunya central per l'inici de curs 2025-26. Aprofitant la tornada a les aules, el grup majoritari a ensenyament ha desplegat una pancarta al pont del Poal sobre la C-55 per reivindicar millores, tant per als alumnes com per al personal que hi treballa. Amb el missatge "Dignifiquem l'educació. Amunt els salaris i avall les ràtios", el sindicat reivindica menys estudiants per professional a les classes i una pujada del salari general al sector.