Més de cinc hores sense xarxa elèctrica a Manresa
Una baixada de la tensió a la xarxa elèctrica va deixar ahir vint clients d'Endesa sense llum durant més de cinc hores. Segons fonts de la mateixa companyia, la incidència es va detectar a les 17.35 h i va ser causada per una peça de l'interior d'un dels transformadors, que els operaris van haver de substituir. A més, amb l'objectiu de tornar la xarxa a la totalitat dels afectats els mateixos operaris van instal·lar un cablejat provisional que passa per damunt de la cantonada del carrer de Sant Antoni Maria Claret amb el del Pare Clotet i que connecta dues caixes de comptadors elèctrics.