Els Tirallongues de Manresa participaran a la Mercè amb l'espectacle 'Immaterial'
La colla castellera dels Tirallongues de Manresa prendrà part el pròxim dissabte 27 de setembre d''Immaterial' en el marc de les festes de la Mercè. Es tracta d'un espectacle creat per la companyia Cia Voël i on també està representada la pedra seca, el toc de campanes, les falles del Pirineu i la Patum de Berga, tots ells béns declarats Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. L'actuació se celebrarà al Park Güell i es faran dues sessions, a 2/4 de sis i a les set de la tarda.