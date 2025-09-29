El diorama del miracle de la Llum la Fira de Playmobils pren vida
Soldats desfilant, pagesos segant, el bisbe entrant a la basílica de la Seu i vilatants comprant al mercat són algunes de les estampes que es van poder observar aquest cap de setmana en el diorama dedicat al miracle de la misteriosa Llum de la Fira de Playmobils, celebrada al Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa. Ara, però, aquestes mateixes figuretes han pres vida gràcies a un vídeo creat per la intel·ligència artificial. Els autors de l'animació són Fèlix Àrias, Jordi Òdena i Roger Gras, amb la col.laboració d’Olga Àrias i Jordi Gras.