Arrenca el projecte de l’Edifici del Coneixement de Manresa
Aquest dilluns s’ha dut a terme l’acte simbòlic de la col·locació de la primera pedra del futur equipament, que serà just al costat de l’Hospital de Sant Joan de Déu, tocant al convent de Santa Clara. Es tracta d’uns terrenys cedits per l’Ajuntament de prop de 3.000 metres quadrats on es construirà un edifici singular distribuït, d’entrada, en dos grans espais: un per als estudis de Medicina que actualment s’imparteixen al mateix hospital, i l’altra per fer investigació i on es traslladarà la Unitat de Recerca de la Fundació Althaia.