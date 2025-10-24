Així ha estat el simulacre d'accident de tren al túnel de Viladordis de Manresa
Unes 125 persones entre membres dels cossos d'emergències i seguretat, personal d'FGC i figurants han participat aquesta matinada -de dijous a divendres- en un simulacre d'un accident de tren al túnel de Viladordis de Manresa. L'exercici, organitzat per Protecció Civil i Ferrocarrils, ha simulat un despreniment a l'entrada nord del túnel amb ferits de diversa consideració. FGC ha posat en pràctica el seu pla d'autoprotecció, mentre que l'Ajuntament de Manresa ha activat el Pla Bàsic d'Emergències Municipal. L'exercici també ha servit per provar les accions que farien els serveis d'emergències en un accident d'aquestes característiques i la coordinació entre els diferents grups actuants.