La sortida de la vintena edició de la Cursa Urbana de Manresa
La cursa urbana de Manresa ha tornat a posar de manifest la bona salut de l'esport popular a la ciutat. Enguany la participada prova que impulsa el Club Atlètic Manresa ha celebrat dues dècades de recorreguts que tenen com a teló de fons la capital bagenca. Un vintè aniversari que han celebrat més de 600 atletes amb la voluntat de trencar el seu rècord personal, de demostrar-se a ells mateixos que poden batre el temps que van assolir l'any passat, o simplement per passar una bona estona fent esport envoltat d'aquells a qui estimen.