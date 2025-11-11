Vistes aèries de les obres del polígon del Pont Nou II de Manresa
El conjunt d’actuacions que s’estan realitzant a la zona del Pont Nou i rodalia impliquen una despesa de més de 27 milions. Les obres del polígon industrial tenen un cost de prop de 20 milions d’euros i la urbanització de l’avinguda de l’Esport, del camí Vell de Rajadell i de l’avinguda de la Pirelli, per la seva banda, suposa una inversió de més de 7 milions d’euros. Es tracta de quatre projectes urbanístics diferents, però que van vinculats i es faran de forma esglaonada amb la intenció de finalitzar el darrer entre finals de l’any 2026 o principis del 2027. Més informació