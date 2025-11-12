VÍDEO | Baralla amb matxets a plena del llum del dia a Manresa
Una baralla a plena llum del dia a Manresa entre dos homes amb matxets ha obligat a intervenir els Mossos d'Esquadra aquesta mateixa setmana, dilluns al matí. Els agents, que es van mobilitzar de seguida que van rebre l'avís per l'incident, van detenir els implicats, que estaven al carrer de Joana Herms, i van confiscar les armes que portaven. En fer-se amb aquests objectes, els policies es van adonar que, amb gran probabilitat, eren de fabricació casolana.