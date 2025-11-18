Zelenski lliura un guardó a sor Lucía per la seva ajuda a Ucraïna
L'estada del president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, aquest dimarts, a Madrid, ha propiciat el lliurament a sor Lucía Caram del guardó de l'Orde de la Princesa Olga, que li va ser atorgat el febrer passat. Aleshores, però, va quedar pendent posar una data per tal que el president del país en guerra li donés personalment. La monja argentina del Convent de Santa Clara de Manresa ha fet ja quaranta viatges s Ucraïna per portar-hi ajuda humanitària. Més informació