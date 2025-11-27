L’Hospital de Manresa fa servir gossos per afavorir el benestar emocional de joves atesos a Salut Mental
El millor amic de l’home, el gos, aporta calma, no jutja, genera vincles afectius i transmet energia positiva Per tot això la Fundació Althaia de Manresa ha posat en marxa un programa amb gossos adreçat a infants i joves atesos a l’àrea de Salut Mental per millorar la seva autoestima, la seva socialització, reduir els nivells d’estrès i ajudar-los a expressar-se emocionalment. El projecte s’ha batejat amb el nom de ‘Bones potes’. Més informació