Un ampli dispositiu s'activa al passeig Pere III de Manresa per un possible incendi en una clínica dental

Ariadna Gombau

Manresa
Un ampli dispositiu de Bombers de la Generalitat i Mossos d'Esquadra s'han activat per apagar un possible incendi a l'interior d'una clínica dental ubicada al passeig de Pere III de Manresa, al primer pis del número 83. L'avís s'ha rebut pels volts de les 14.26 h d'aquest migdia, després que els treballadors notessin que les estances s'omplien de fum. De seguida, els cossos de seguretat s'han desplaçat al lloc per resoldre la incidència. Més informació

