Èxit de la trobada de bateries a Manresa per lluitar contra el càncer
28 bateries han ressonat aquest diumenge al migdia a la plaça de Neus Català de Manresa per iniciativa del bateria manresà Ernest Larroya, que ha convidat músics de Manresa, de la comarca i també d'altres municipis de Catalunya, com Girona, Vilassar i l'Espluga de Llobregat, a una trobada solidària per lluitar contra el càncer coincidint amb La Marató. S'han repartit nou ukeleles entre qui ha donat 50 euros per a la causa, però hi ha persones que han donat diners igualment sense endur-se'n cap instrument. A manca del recompte final, a les guardioles que hi havia hi han anat a parar prop d'un miler d'euros. Més informació