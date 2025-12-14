Tradició i patrimoni: així és la proposta d'enguany del pessebre monumental del Grup Pessebrístic de Manresa
Com mana la tradició per les festes de Nadal des de fa 26 anys, l'Espai7 del Casino de Manresa acull el pessebre monumental del Grup Pessebrístic de Manresa, una obra que necessita gairebé un any de feina que es va inaugurar aquest dissabte i que es podrà visitar fins al 6 de gener. Al costat del pessebre tradicional, que té nou metres de llargada, hi ha reproduccions d'edificis i d'infraestructures del patrimoni industrial modernista de Manresa i una vintena de diorames. Un consell: anar-hi sense presses per gaudir-ne tots els detalls. Més informació