La Buresa de Manresa destapa els pinacles que la coronen
L'edifici de la Buresa de Manresa, el teló de fons de la plaça de Sant Domènec, ha destapat aquest dijous els pinacles que la coronen. Són uns elements que va perdre els anys 50 de la dictadura, previsiblement, perquè inclouen l'escut de Manresa i el de Sant Jordi amb les quatre barres i no agradaven als qui manaven aleshores. La reproducció s'ha fet a partir de fotos antigues en el marc de les obres de rehabilitació de l'edifici amb un resultat més que reeixit. Més informació