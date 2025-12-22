50 anys de les torres de la Font dels Capellans: els primers dies després de la inauguració
Coincidint amb els 50 anys de les torres dels Capellans Regió7 ha preparat uns vídeos per ensenyar com van ser els seus primers dies, l'explicació darrera el nom del barri i el sorteig pel qual van obtenir la casa. En aquest vídeo hi tenim a la Merche, la Pepi i l'Alba, veïnes des de la inauguració de les torres la qual va ser realitzada per l'encara príncep el 1975, Juan Carlos de Borbó. Elles ens expliquen com van viure sense llum per un temps o les marques que posaven a les parets per tal de saber en quin pis estaven, ja que no hi constaven els números i poder saber quina planta estaven.