Com és el barri de la Font dels Capellans de Manresa 50 anys després del seu naixement?

Maria Berenguer / Ivan Garrido

Manresa
Coincidint amb els 50 anys de les torres de la Font dels Capellans, inaugurades el 1975, Regió7 ha preparat tres vídeo-reportatges que mostren com van ser la seva inauguració i com s'hi viu ara. En aquest capítol, la Merche, la Pepi i l'Alba, veïnes del barri, acompanyades del propietari del Bar Júlia, en expliquen l'essència de la vida a les torres. Com es relacionen entre ells els veïns? I quin paper hi ha jugat l'Associació de Veïns?

