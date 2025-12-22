Un dels nous autobusos del trajecte Manresa-Barcelona
A partir del pròxim 12 de gener s’incrementarà notablement l’oferta de viatges en autobús de Manresa a Barcelona i a l’inrevés. Tant pel que fa al nombre d’expedicions diàries com per l’increment de la freqüència, que pot ser de 5 minuts en hores punta, així com de prestacions com per exemple oferir informació en temps real de l’estat del servei. A això cal afegir-hi la novetat d’un bus nocturn cada dues hores les nits de divendres a dissabte i de dissabte a diumenge. Més informació