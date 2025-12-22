Veïnes de la Font dels Capellans de Manresa recorden la inauguració de les torres fa 50 anys: "Va venir fins i tot Joan Carles I!"
Coincidint amb els 50 anys de les torres de la Font dels Capellans, inaugurades el 1975, Regió7 ha preparat tres vídeo-reportatges que mostren com van ser la seva inauguració i com s'hi viu ara. En aquest capítol, entrem als pisos de les torres perquè la Merche, la Pepi i l'Alba ens expliquin com van ser els seus primers dies, per què el barri es diu com es diu i el sorteig amb el qual van obtenir casa seva.
Últims vídeos
Les torres de la Font fan 50 anys
Mig segle de la Font dels Capellans: "Josep Rueda va fer molt pel barri"
Les torres de la Font fan 50 anys