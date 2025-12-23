Com és el barri de la Font dels Capellans de Manresa 50 anys després del seu naixement?
Coincidint amb els 50 anys de les torres de la Font dels Capellans, inaugurades el 1975, Regió7 ha preparat tres vídeo-reportatges que mostren com van ser la seva inauguració i com s'hi viu ara. En aquest capítol, la Merche, la Pepi i l'Alba, veïnes del barri, acompanyades del propietari del Bar Júlia, en expliquen l'essència de la vida a les torres. Com es relacionen entre ells els veïns? I quin paper hi ha jugat l'Associació de Veïns?