Mig segle de la Font dels Capellans: "Josep Rueda va fer molt pel barri"
Coincidint amb els 50 anys de les torres de la Font dels Capellans, inaugurades el 1975, Regió7 ha preparat tres vídeo-reportatges que mostren com van ser la seva inauguració i com s'hi viu ara. En aquest capítol, la Merche, la Pepi, l'Alba i altres veïns parlen des punts positius i negatius del barri. També recorden l'antic president de l'Associació de Veïns de la Font dels Capellans, Josep Rueda i la seva gran estima pel barri.