Conveni de Càritas i l'Ajuntament de Manresa contra la pobresa

Gemma Camps

Manresa
Càritas va renovar aquest dilluns el conveni amb l’Ajuntament per mantenir vius els projectes socials i laborals Activa’t a l’hort i curs de polivalència agrícola per a persones en situació d'extrema necessitat. Va ser una signatura especial, amb la visita al terreny que cedeix el consistori a Càritas per dur-los a terme de l’alcalde Marc Aloy, acompanyat pel regidor Lluís Vidal Sixto; responsables, formadors i aprenents, i amb un te servit pels alumnes inclòs. Més informació

