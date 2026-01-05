Així ha estat l'arribada dels Reis d'Orient a Manresa
La neu no ha impedit l'arribada de Ses Majestats els Reis Mags a Manresa. Per tercer any consecutiu, la renovada cavalcada dels Reis, amb direcció artística de l’actor, director i guionista d’esdeveniments Enric Llort, ha començat a 2/4 de 7 de la tarda al Pont Vell, quinze minuts més tard del previst. Mitja hora abans de l'inici, una gentada ja esperava a l'indret per rebre la comitiva reial que ha vingut des de Bufalvent, passant per Sant Pau. Les campanes de la Seu i de la Cova han sonat per donar-los la benvinguda.