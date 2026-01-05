Sorpresa a la Cavalcada de Reis de Manresa: els veïns de carretera de Vic llancen confeti des del balcons
Un cop a l’inici de la carretera de Vic i abans de trencar pel carrer dels Infants, on enguany s’ha situat el tram tranquil pensant en les persones amb diversitat funciona i sensorial que necessitin un lloc calmat per seguir l’esdeveniment, en el qual es redueix el so de la música, la cavalcada de Reis de Manresa ha tingut sorpresa: el llançament de papers i confeti amb desitjos des del balcons per part de veïns i voluntaris, que es llacen quan passa cada rei.