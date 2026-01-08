Danys materials d'una de les fuites d'aigua a la carretera de Santpedor de Manresa
Dues noves fuites a la canonada que dimecres va provocar inundacions a la carretera de Santpedor de a Manresa. Aquesta nit, la canalització ha patit dues fractures que han ocasionat talls en el subministrament, alguns dels quals encara no s'han resolt. En poc menys de 24 hores, la capital del Bages ha patit un total de tres fuites en la mateixa canonada a la carretera Santpedor. La primera i més destacada, dimarts a la nit, va deixar diversos baixos inundats i importants esquerdes a l'asfalt.