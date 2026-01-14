Declaracions de la Yuli, veïna del bloc; Martí de las Heras, militant de la PAHC Bages; i Marta Espriu, portaveu de la COSHAC
Una seixantena de persones convocades per la PAHC del Bages han aconseguit aturar aquest dimarts el desnonament d'un bloc ocupat a Manresa. Es tracta de l'anomenat bloc 8, ocupat des de l'any 2021, on hi viuen sis famílies amb vuit menors. La comitiva judicial, que ha arribat a l'edifici acompanyada d'una patrulla dels Mossos d'Esquadra, ha decidit finalment ajornar el desnonament 'sine die' davant la mobilització veïnal. Els concentrats han iniciat una marxa pel centre de la capital del Bages per exigir a l'Ajuntament de Manresa que expropiï l'edifici, propietat d'un fons voltor, i garanteixi així que les famílies que hi resideixen puguin continuar-hi vivint pagant un lloguer social.