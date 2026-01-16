Desnonen una família amb tres menors d’un pis del carrer Vilanova de Manresa
Una família amb tres fills menors d’edat ha estat desnonada del pis on vivien al carrer Vilanova de Manresa aquest divendres a primera hora del matí. Una trentena de membres de la PAHC s’han mobilitzat per evitar l’acció, però s’han trobat que a primera hora del matí Mossos d’Esquadra han tallat l’accés al carrer i han impedit que ningú no s’acostés a l’habitatge mentre es duia a terme el llançament. L’Ajuntament de Manresa ha proporcionat a la família un allotjament temporal. Més informació