Seccions

És notícia
Accident d'AdamuzAgressió a NavàsFotomultes a ManresaConsell Comarcal del BagesCorrida de Puig-reigChatGPT
instagramlinkedin
Nova fase de l'operació Guimerà de Manresa

Nova fase de l'operació Guimerà de Manresa

Gemma Camps

Nova fase de l'operació Guimerà de Manresa

Gemma Camps

Manresa
RRSS WhatsAppCopiar URL

La fase 3 del Nou Guimerà de Manresa, que ha arrencat aquest dilluns 19 de gener, engloba el tram del carrer Guimerà entre el carrer Circumval·lació i la plaça Neus Català i Pallejà, i el tram del Passeig Pere III des d’aquesta plaça fins al carrer Canyelles. La càrrega i descàrrega, que fins ara es trobava en aquesta zona, es trasllada de manera provisional al tram entre Circumval·lació i Sant Joan Baptista la Salle, on també s’hi ubicaran els contenidors. Per garantir la mobilitat de vehicles i el pas de camions, mentre durin les obres es permetrà el gir a l’esquerra des del carrer Era del Firmat cap al Circumval·lació i s’invertir&agrav e; el sentit del carrer Puigterrà de Baix, que serà només de pujada fins a la Carretera de Vic.

TEMES

Tracking Pixel Contents