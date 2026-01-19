Nova fase de l'operació Guimerà de Manresa
La fase 3 del Nou Guimerà de Manresa, que ha arrencat aquest dilluns 19 de gener, engloba el tram del carrer Guimerà entre el carrer Circumval·lació i la plaça Neus Català i Pallejà, i el tram del Passeig Pere III des d’aquesta plaça fins al carrer Canyelles. La càrrega i descàrrega, que fins ara es trobava en aquesta zona, es trasllada de manera provisional al tram entre Circumval·lació i Sant Joan Baptista la Salle, on també s’hi ubicaran els contenidors. Per garantir la mobilitat de vehicles i el pas de camions, mentre durin les obres es permetrà el gir a l’esquerra des del carrer Era del Firmat cap al Circumval·lació i s’invertir&agrav e; el sentit del carrer Puigterrà de Baix, que serà només de pujada fins a la Carretera de Vic.