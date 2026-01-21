Així va ser el dispositiu dels serveis d'emergències per l'accident mortal d'un tren a l'R4
Només dos dies després del greu accident d’Adamuz, un nou descarrilament ferroviari ha tornat a sacsejar la xarxa ferroviària. Un tren de Rodalies de la línia R4 ha descarrilat a Gelida a última hora de dimarts després de l’ensorrament d’un mur de contenció sobre la via, causant la mort d’una persona i deixant cinc ferits greus. El succés s’ha produït poc abans de les nou del vespre, quan el comboi circulava en direcció a Manresa entre Sant Sadurní i Gelida.