Així ha estat la presentació del Camí Ignasià a la Fira Internacional de Turisme de Madrid
Una àmplia representació dels municipis per on passa el Camí Ignasià, entre els quals Manresa, representada per l'alcalde Marc Aloy i el regidor de Turisme Joan Vila, han participat aquest dijous a Fitur Madrid en un acte per posicionar el Camí Ignasià com a destinació turística de qualitat i referent. Una vuitantena de representants de pobles i ciutats de Catalunya, Aragó, La Rioja, Navarra i País Basc s'han desplaçat fins a Madrid per assistir a l'acte de presentació que ha tingut lloc a l'estand de Turespaña, l'espai de l'Estat per fer promoció turística durant tots aquests dies de Fitur, la Fira Internacional de Turisme.