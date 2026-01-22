Concentració de suport a l'Albert Forcades, que ha declarat als Jutjats de Manresa
Unes 200 persones s'han concentrat davant dels jutjats de Manresa per donar suport a Albert Forcades, l'activista de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) que ha estat denunciat per un mosso per haver presumptament colpejat un policia durant la visita dels reis a Montserrat el mes de juny passat. Forcades ha entrat al jutjat acompanyat pel seu advocat, Jaume Alfonso-Cuevillas i ha estat rebut amb forts aplaudiments dels concentrats, entre els quals el president de l'ANC, Lluís Llach. A la sortida, l'activista ha dit que ha pogut demostrar en seu judicial que "no va haver-hi cap mena d'agressió" per part seva i confia que es faci justícia. Lamenta que aquests mesos ha viscut "molt patiment" i ha sentit una "indefensió total".