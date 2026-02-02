Diversos usuaris parlen sobre la situació de l'R4 a Manresa
El cansament i la indignació tornen a marcar el dia a dia dels usuaris de la línia R4 a Manresa. El servei continua sense normalitzar-se i els trajectes s'han de fer encara amb autobusos substitutoris, una situació que, segons els passatgers, comporta "greus afectacions" en els horaris. "A la feina entenen la situació, però ja comencen a estar cansats; algun dia em diran que m'espavili", lamenta la Maria, usuària habitual del servei, que denuncia que el problema s'arrossega des de fa anys. La sensació, diu, és d'incertesa permanent: "És un Jumanji total. Et fa por agafar la Renfe perquè no saps si arribaràs o si et deixaran tirat". Tot i això, admet que, almenys, el servei alternatiu funciona: "Arribes tard, però saps que arribes".