VÍDEO | Exercici físic a Althaia com a tractament contra el càncer
La Fundació Althaia de Manresa ha participat en una prova pilot juntament amb dos hospitals més, el Consorci Sanitari de Terrassa i l’Hospital del Mar de Barcelona, que ha demostrat que l’entrenament amb força no tan sols pot integrar-se de forma segura durant el tractament oncològic, sinó que contribueix a reduir la fatiga, minimitzar els efectes secundaris dels tractaments i afavorir el benestar físic i emocional dels pacients. Per això l’exercici físic de força ha passat a formar part del tractament assistencial. Aquest dimecres se celebra el Dia Mundial Contra el Càncer. Més informació