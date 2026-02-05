VÍDEO | Així ha estat la represa de la circulació de l’R4 entre Manresa i Terrassa
El servei de l'R4 s'ha reprès entre Manresa i Terrassa a primera hora d'aquesta tarda amb retards i limitació de velocitat a 30 km/h. El tren que havia de sortir de l'estació de la capital del Bages a les 15.10h, finalment ho ha fet amb més de 40 minuts de demora. Això ha fet desdir alguns dels pocs usuaris que volien agafar-lo. És el cas d'Ignasi Casas, veí de Terrassa, que, en sentir el retard que duia, ha decidit baixar i anar a buscar l'autobús. Per la seva banda, la Magda és una usuària que ha arribat a l'estació de Manresa amb un dels primers trens: "He provat sort i al final he arribat, no sé ni com". Més informació