Final musical en la presentació de la 29a Fira de l'Aixada de Manresa
El 28 de febrer i 1 de març tindrà lloc la 29a edició de la Fira de l'Aixada de Manresa, que arriba amb novetats pel que fa als espais dels espectacles, als itineraris del Rei i del Bisbe i a algunes de les propostes de les entitats. La fira organitzada per l'Ajuntament amb la coordinació de l'Associació Manresa de Festa ha presentat aquest dimarts els continguts a la Sala Gòtica de la Seu, un dels nous espais que s'afegeixen al programa. Aquest dimarts s'ha fet la presentació del programa, que ha tingut un final musical.