Seccions

És notícia
Incendi de Santa LlúciaJocs d'HivernPorta a porta a Sant JoanVaga de maquinistesVerb EncarnatIsak AndicBaxi Manresa
instagramlinkedin
Final musical en la presentació de la 29a Fira de l'Aixada de Manresa

Per veure aquest vídeo inicia sessió aquí

Registra't

Ja ets premium? Inicia la teva sessió aquí

G.C.

Final musical en la presentació de la 29a Fira de l'Aixada de Manresa

G.C.

Manresa
RRSS WhatsAppCopiar URL

El 28 de febrer i 1 de març tindrà lloc la 29a edició de la Fira de l'Aixada de Manresa, que arriba amb novetats pel que fa als espais dels espectacles, als itineraris del Rei i del Bisbe i a algunes de les propostes de les entitats. La fira organitzada per l'Ajuntament amb la coordinació de l'Associació Manresa de Festa ha presentat aquest dimarts els continguts a la Sala Gòtica de la Seu, un dels nous espais que s'afegeixen al programa. Aquest dimarts s'ha fet la presentació del programa, que ha tingut un final musical.

TEMES

Tracking Pixel Contents