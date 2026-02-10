El poble es revolta en la presentació de la 29a edició de l'Aixada de Manresa
El 28 de febrer i 1 de març tindrà lloc la 29a edició de la Fira de l'Aixada de Manresa, que arriba amb novetats pel que fa als espais dels espectacles, als itineraris del Rei i del Bisbe i a algunes de les propostes de les entitats. La fira organitzada per l'Ajuntament amb la coordinació de l'Associació Manresa de Festa ha presentat aquest dimarts els continguts a la Sala Gòtica de la Seu, un dels nous espais que s'afegeixen al programa. Enmig de la presentació, tres vilatans han irromput en la roda de premsa per reclamar la represa de la construcció de la Séquia, que el Bisbe ha aturat, per poder portar aigua a la ciutat. Més informació