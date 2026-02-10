Seccions

És notícia
Incendi de Santa LlúciaJocs d'HivernPorta a porta a Sant JoanVaga de maquinistesVerb EncarnatIsak AndicBaxi Manresa
instagramlinkedin
El poble es revolta en la presentació de la 29a edició de l'Aixada de Manresa

Per veure aquest vídeo inicia sessió aquí

Registra't

Ja ets premium? Inicia la teva sessió aquí

Gemma Camps

El poble es revolta en la presentació de la 29a edició de l'Aixada de Manresa

Gemma Camps

Manresa
RRSS WhatsAppCopiar URL

El 28 de febrer i 1 de març tindrà lloc la 29a edició de la Fira de l'Aixada de Manresa, que arriba amb novetats pel que fa als espais dels espectacles, als itineraris del Rei i del Bisbe i a algunes de les propostes de les entitats. La fira organitzada per l'Ajuntament amb la coordinació de l'Associació Manresa de Festa ha presentat aquest dimarts els continguts a la Sala Gòtica de la Seu, un dels nous espais que s'afegeixen al programa. Enmig de la presentació, tres vilatans han irromput en la roda de premsa per reclamar la represa de la construcció de la Séquia, que el Bisbe ha aturat, per poder portar aigua a la ciutat. Més informació

TEMES

Tracking Pixel Contents