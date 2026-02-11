VÍDEO | Els docents tallen la C-55
Docents del Bages han tallat aquest matí la C-55 en el marc de la vaga educativa convocada arreu de Catalunya. Abans del tall de carretera, els professors s’han concentrat a Manresa, d’on han sortit en piquet des de l’institut Pius Font i Quer. En aquest centre, ahir s’hi va celebrar una tancada com a prèvia de la mobilització d’avui. La jornada va incloure una assemblea, un sopar comunitari i un passi de vídeo, i alguns docents hi van passar la nit per marxar plegats cap a la manifestació convocada aquest dimecres al migdia a Barcelona. Més informació