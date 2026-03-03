Manresa atorga la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural a l'historiador, geògraf, mestre i divulgador Francesc Comas Closas
El Saló de Sessions de Manresa s'ha omplert aquest dimarts al vespre per lliurar la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural a Francesc Comas Closas. Ha estat un acte d'agraïment i un homenatge al Comas mestre, historiador, geògraf i divulgador, que ell ha aprofitat per reivindicar la importància d'ensenyar la història local als manresans locals i als forans perquè, ha recordat, el que no es coneix no es valora i el que no es valora no es pot estimar i, ha recordat, els manresans no anem sobrats d'autoestima.