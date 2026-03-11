Mestres i professors fan visible el seu malestar tallant el trànsit a carrers i carreteres de Manresa i comarca
El sector educatiu de Manresa i comarca s’ha tornat a mobilitzar aquest dimecres. Ho ha fet sortint al carrer davant d’escoles i instituts i tallant durant uns minuts el trànsit de carrers i carreteres de l’entorn. No ha sigut una mobilització massiva pel que fa al nombre de participants, però sí que hi ha hagut nombrosos talls arreu, també a Manresa, que s'han fet notar, encara que sense conseqüències greus.