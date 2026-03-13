Seccions

És notícia
Protesta conductors busGastronomia per a disfàgicsSimulacre de rescat a La MolinaBenzineres barates ManresaTacos Galos a Manres
instagramlinkedin
Un instant de la presentació del grau en Dret

Jordi Morros

Manresa
RRSS WhatsAppCopiar URL

Els estudis en Dret que s’impartirà a partir del curs vinent UManresa s’han presentat en societat. Ha sigut aquest divendres a la tarda en un acte a l’edifici de la FUB2, on s'impartirandurant el qual s’ha reflexionat sobre el present i el futur de la Justícia, del procés de digitalització que viu, de la necessitat d’incrementar l’ús del català o d’afrontar reptes per exemple defensar els drets fonamentals en un món que viu una crisi global de valors. Per aquest motiu els estudis en Dret a UManresa prestaran una especial atenció a les noves tecnologies i al català, i es posarà al servei del territori.

TEMES

