Un instant de la presentació del grau en Dret
Els estudis en Dret que s’impartirà a partir del curs vinent UManresa s’han presentat en societat. Ha sigut aquest divendres a la tarda en un acte a l’edifici de la FUB2, on s'impartiran, durant el qual s’ha reflexionat sobre el present i el futur de la Justícia, del procés de digitalització que viu, de la necessitat d’incrementar l’ús del català o d’afrontar reptes per exemple defensar els drets fonamentals en un món que viu una crisi global de valors. Per aquest motiu els estudis en Dret a UManresa prestaran una especial atenció a les noves tecnologies i al català, i es posarà al servei del territori.