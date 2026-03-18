Així ha estat la manifestació de docents a Manresa
Una marea de samarretes grogues amb el lema Defensem l'Educació Pública ha recorregut aquest dimecres al matí Manresa de punta a punta, del Congost fins al Pont de Ferro. Ha sigut durant la manifestació protagonitzada per personal eductiu per reclamar millors i més recursos per a l'ensenyament, i denunciar l'acord signat fa uns dies entre Generalitat, CCOO i UGT. Més d'un miler de persones, segons càlculs de la Policia Local, han pres part a manifestació convocada per la resta de sindicats del ram i l'Assemblea de Docents de la Catalunya central.