Escridassada al conseller Dalmau a Manresa
L'assemblea docent del Bages que agrupa més d'una quarantena d'assemblees de centres de la comarca ha protagonitzat avui una sonora protesta a Manresa per rebre el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, expressant el profund malestar del sector educatiu davant la paràlisi de les negociacions amb el Departament d'Educació. L'acció s'emmarca en un cicle de mobilitzacions que, segons els representants dels treballadors, no s'aturarà fins que el Govern mostri una voluntat real de millorar les condicions laborals del col·lectiu i de la inversió en la millora de l'educació pública.