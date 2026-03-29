Així s'ha viscut el Diumenge de Rams a Manresa
Setze parròquies, quinze de les quals de Manresa i una de Sant Joan de Vilatorrada, celebren aquest cap de setmana la tradicional benedicció del Diumenge de Rams, una de les cites més assenyalades de la Pasqua per als cristians. Aquesta festa recorda l'entrada de Jesucrist a Jerusalem amb els seus deixebles. Se celebra set dies abans de la Pasqua de Resurrecció i es considera l'inici de la Setmana Santa. És tradició beneir palmes, palmons i branques de llorer o olivera en esglésies i places.