Visita de la consellera de Recerca i Universitats a la Fàbrica Nova de Manresa
Coincidint amb l'anunci, la setmana passada, que la Generalitat acordava l'aportació de 4 milions d'euros per a les obres a la Fàbrica Nova de Manresa dels 10 que va comprometre el president Salvador Illa, Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats, ha visitat aquest dilluns la primera fase d'obres, que quedarà acabada el mes vinent. Entre d'altres, l'han acompanyat l'alcalde de Manresa, Marc Aloy i el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech (UPC), Francesc Torres. Més informació