Tres afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
Una explosió ha obligat a evacuar l'edifici del centre tecnològic Eurecat de Manresa, a la plaça de la Ciència. Els serveis d'emergències han rebut un avís a les 11.43 hores per una deflagració en un laboratori químic, que ha deixat tres persones afectades. Dues han estat donades d’alta al mateix lloc dels fets, mentre que una tercera ha hagut de ser traslladada pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa amb pronòstic menys greu. Més informació