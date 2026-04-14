Detinguts uns manresans per robar coure a Cantabria
Set persones detingudes com a operaris de manteniment fakes que robaven coure a plena llum del dia a pobles de Cantàbria. Venien de Manresa amb furgonetes i es vestien com a operaris i fins i tot feien senyalitzacions d'obres per simular que feien treballs de manteniment a zones de cablejat de telecomunicacions. Van actuar a Laredo i Colindres, on van sostreure almenys dues tones de cable de coure, ja recuperat, i s'investiga si van actuar a més llocs Més informació