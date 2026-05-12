Així ha estat la sortida del Bages de la Marxa per l'educació del professorat de la Catalunya central
Mig centenar de docents en bicicleta i una quinzena més en cotxe han protagonitzat l'arrencada de la Marxa per l'educació, aquest dimarts, a primera hora del matí. Ha començat a Manresa i acabarà a Barcelona. El grup s'ha aplegat a l'aparcament que hi ha al costat del Pont del Ferro i ha sortit quan passaven uns minuts de les 7 del matí per la Pujada Roja. Circularan per la C-55 fins a Abrera per anar a trobar l'A-2 per arribar a Barcelona, on aquest migdia hi ha prevista la primera gran manifestació general a Catalunya de la nova tongada de mobilitzacions.